Штутгарт работает над трансфером форварда Челси

"Синие" могут немного уменьшить численность своего состава.

Нападающий Челси Армандо Броя может впервые в карьере отправиться в Германию.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, форвард сборной Албании заинтересовал Штутгарт.

Действующий серебряный призер немецкой Бундеслиги ведет переговоры с английским клубом об аренде 22-летнего футболиста.

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Швабы рассматривают несколько вариантов, однако аренда Брои является для них приоритетом. Сам игрок открыт к переезду в Германию.

Ранее Челси объявил о приобретении вингера Вулверхэмптона Педру Нету, который еще больше увеличил численность состава лондонского коллектива.

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