Штутгарт работает над трансфером форварда Челси
"Синие" могут немного уменьшить численность своего состава.
Нападающий Челси Армандо Броя может впервые в карьере отправиться в Германию.
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, форвард сборной Албании заинтересовал Штутгарт.
Действующий серебряный призер немецкой Бундеслиги ведет переговоры с английским клубом об аренде 22-летнего футболиста.
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Швабы рассматривают несколько вариантов, однако аренда Брои является для них приоритетом. Сам игрок открыт к переезду в Германию.
Ранее Челси объявил о приобретении вингера Вулверхэмптона Педру Нету, который еще больше увеличил численность состава лондонского коллектива.
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