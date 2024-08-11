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Челси объявил о подписании Педру Нету

Лондонский клуб оформил трансфер игрока, который пополнил и без того многочисленный состав команды.
Сегодня, 18:25
Педру Нету / ФК Челси
Педру Нету / ФК Челси

Челси на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Педру Нету.

Сумма трансфера вингера сборной Португалии составила 60 миллионов евро. Бывший клуб 24-летнего португальца Вулверхэмптон также может рассчитывать на бонусы в размере 3 миллионов.

Соглашение между Нету и "пенсионерами" рассчитано на семь лет (до лета 2031 года). 

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"Я очень благодарен, что присоединился к этому клубу. Я очень много работал в своей карьере, чтобы оказаться здесь, и с нетерпением жду возможности выйти на поле в этой футболке", - сказал Нету.

Педру Нету присоединился к Вулверхэмптону летом 2019 года перейдя из Лацио за 17,9 миллиона евро. В составе "волков" футболист записал на свой счет 14 голов и 24 ассиста в 135 матчах.

Ранее стало известно, что Челси отстранил от тренировок двоих игроков, рассчитывая продать их этим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси вулверхэмптон

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