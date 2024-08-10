Ювентус нацелился на главного конкурента Мудрика в Челси

Рахим Стерлинг близок к переезду в Италию.

Туринский Ювентус всеми силами пытается усилить состав команды в летнее трансферное окно перед стартом сезона.

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство туринцев серьезно рассматривает вариант подписания вингера лондонского Челси Рахима Стерлинга, конкурента Михаила Мудрика.

По информации источника, сам Стерлинг, после того, как Челси совершил покупку Педру Нету, готов к переходу в лагерь "старой синьоры".

Напомним, действующий контракт английского полузащитника с "синими" рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне Стерлинг забил 10 голов и отдал восемь передач в 43 матчах.

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