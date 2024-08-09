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Челси согласовал трансфер конкурента для Мудрика

Педро Нету перейдет в стан "синих" за достаточно большие деньги.
Сегодня, 16:39
Педро Нету / Getty Images
Педро Нету / Getty Images

Лондонский Челси подпишет очередного игрока в свой текущий состав.

Как сообщает ряд авторитетных источников, "синие" согласовали переход Педро Нету из Вулверхэмптона. Сумма трансфера составит 63 млн евро.

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Детали личного контракта португальца пока остаются неизвестными.

Отметим, что основная позиция Нету - левый вингер, как и у украинца Михаила Мудрика. Впрочем, он может сыграть и на правом фланге атаки, под нападающим, или, центрального нападающего

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