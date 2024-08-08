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Челси подпишет очередного вратаря

На контракте в основной команде будет находиться сразу 8 голкиперов.
Сегодня, 19:33
Майк Пендерс / Getty Images
Майк Пендерс / Getty Images

Лондонский Челси снова усилит глубину вратарской линии, которая казалось бы уже не нуждается в усилении.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "синие" подпишут Майка Пендерса из Генка. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

С игроком подпишут долгосрочный контракт, и он сразу будет отправлен в аренду в свой нынешний клуб.

Пендерс, которого называют "новым Куртуа" (Тибо тоже является воспитанником Генка - прим.), станет 8-ым голкипером на контракте в Челси. Соглашение с лондонцами также имеют Лукас Бергстрём, Маркус Беттинелли, Кепа Аррисабалага, Джордже Петрович, Роберт Санчес, Габриэль Слонина и недавно приобретенный Филип Йоргенсен.

Стоит отметить, что 19-летний бельгиец, которого покупает столичный клуб лишь две недели назад дебютировал во взрослом футболе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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