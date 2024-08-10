По стопам Галлахера: Челси отстранил от тренировок еще двух игроков
Трево Чалоба и Армандо Броя, очевидно, вскоре покинут клуб.
Лондонский Челси отстранил от тренировок с первой командой еще двоих игроков, пишет The Telegraph.
Напомним, то же самое клуб проделал с Конором Галлахером, чтобы заставить игрока поскорее покинуть команду.
Теперь же на очереди на выход оказались Трево Чалоба и Армандо Броя. При этом защитнику даже запрещено посещать здание основной команды на тренировочной базе.
Чалоба ближе всего к тому, чтобы покинуть Челси, им интересуются Астон Вилла и Кристал Пэлас.
Трансфермаркт оценивает 25-летнего игрока в примерно 30 млн евро.
Ранее также Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка Англии-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!