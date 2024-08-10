По стопам Галлахера: Челси отстранил от тренировок еще двух игроков

Лондонский Челси отстранил от тренировок с первой командой еще двоих игроков, пишет The Telegraph.

Напомним, то же самое клуб проделал с Конором Галлахером, чтобы заставить игрока поскорее покинуть команду.

Теперь же на очереди на выход оказались Трево Чалоба и Армандо Броя. При этом защитнику даже запрещено посещать здание основной команды на тренировочной базе.

Чалоба ближе всего к тому, чтобы покинуть Челси, им интересуются Астон Вилла и Кристал Пэлас.

Трансфермаркт оценивает 25-летнего игрока в примерно 30 млн евро.

Ранее также Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка Англии-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!