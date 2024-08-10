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По стопам Галлахера: Челси отстранил от тренировок еще двух игроков

Трево Чалоба и Армандо Броя, очевидно, вскоре покинут клуб.
Сегодня, 19:45
Трево Чалоба / Getty Images
Трево Чалоба / Getty Images

Лондонский Челси отстранил от тренировок с первой командой еще двоих игроков, пишет The Telegraph.

Напомним, то же самое клуб проделал с Конором Галлахером, чтобы заставить игрока поскорее покинуть команду.

Теперь же на очереди на выход оказались Трево Чалоба и Армандо Броя. При этом защитнику даже запрещено посещать здание основной команды на тренировочной базе.

Чалоба ближе всего к тому, чтобы покинуть Челси, им интересуются Астон Вилла и Кристал Пэлас.

Трансфермаркт оценивает 25-летнего игрока в примерно 30 млн евро.

Ранее также Манчестер Сити стал обладателем Суперкубка Англии-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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