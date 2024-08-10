Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед

В субботу, 10 августа, состоялся матч за Суперкубок Англии между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

В первые 20 минут команды совсем не спешили идти вперед, выделялся разве что Джереми Доку. И первый момент также остался за "горожанами", Макэти красиво зарядил в штангу.

Юнайтед ответил момент Рэшфорда, но Маркус промазал мимо ворот с убойной позиции. При нулевой ничьей команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме МЮ неожиданно забил, Ферандеш красивым ударом перебросил Эдерсона, но хавбек оказался в офсайде перед ударом. В целом, во втором тайме МЮ был активней в атаке, создав больше моментов.

И лишь на 82-й минуте Гарначо наконец открыл счет, но уже 89-й минуте Беранрду Силва сравнял счет, а потому командам пришлось решать судьбу кубка в серии пенальти. По итогам 13-ти ударов Сити выиграл первый трофей в новом сезоне.

Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Суперкубка Англии

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (пен 7:6)

Голы: Сильва, 89 - Гарначо, 82

Владение: 59% - 41%

Удары: 8 - 8

Удары в створ: 1 - 2

Фолы: 10 - 7

Манчестер Сити: Эдерсон - Гвардиол (Аке, 90), Рубен Диаш, Аканджи, Льюис - Макати (Бернарду Силва, 80), Ковачич, О`Райли (Матеуш Нунеш, 63), Доку (Савио, 63), Бобб (де Брюйне, 90) - Холанд.

Манчестер Юнайтед: Онана - Мартинес, Эванс, Магуайр (Пельистри, 58), Диогу Далот - Майну (Коллиер, 59), Каземиро, Маунт (Мактоминей, 58) - Рэшфорд (Санчо, 83), Диалло (Гарначо, 59), Бруну Фернандеш.

Предупреждения: Нуньеш, Силва

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