Ливерпуль готов активировать отступные за игрока Атлетика

Ливерпуль нацелился на полузащитника Атлетика из Бильбао Нико Уильямса.

По данным источника, хавбек Атлетика прошлым летом мог перейти в Барселону, однако передумал и продлил контракт с командой, в котором был пункт об отспупных за 95 миллионов евро.

Теперь им интересуется Ливерпуль, чтобы подписать игрока, мерсисайдцам нужно активировать клаузулу испанца.

Отмечается, что Уильямс вполне может сменить команду, ведь, по информации издания, игроку не нравится спад Атлетика в этом сезоне. Добавим, что команда занимает 10-е место в Ла Лиге.

К слову, Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Серии А.

