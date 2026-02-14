iSport.ua
Экс-наставник Мудрика - о дисквалификации: Он еще испортит нервы не одному сопернику

Бывший тренер считает, что даже два года бана не станут проблемой для Михаила.
Сегодня, 12:26       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший тренер Михаил Мудрик, который работал с игроком в академии Шахтёр Донецк и киевском Арсенал Киев, Игорь Леонов прокомментировал дисквалификацию вингера.

Напомним, что Мудрик находится под дисквалификацией с декабря 2024 года.

Дай Бог, чтобы эта ситуация как можно быстрее закончилась. Но даже два года дисквалификации не станут проблемой для этого исполнителя, зная его характер. Сейчас Михаилу 25 лет, а это как раз лучший возраст для футболиста.

"Он соблюдает режим, с ним работают тренеры, но главное - у него есть огромное желание вернуться ещё сильнее. Так что на клубном уровне и, самое главное, в футболке сборной Украины он ещё испортит нервы не одному сопернику", — сказал Леонов для Meta.

Накануне игрок Челси попал в скандал из-за своих высказываний в CS2.

