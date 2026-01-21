Мудрик близок к возвращению в футбол после дисквалификации

Украинець урегулировал вопрос с дисквалификацией и ищет игровую практику.

Михаил Мудрик может вернуться к футболу. Об этом сообщает Sporf.

Вингер урегулировал дело, связанное с дисквалификацией из-за употребления допинга, и может вернуться на поле. Отмечается, что Михаил скоро вернётся к тренировкам с основной командой Челси.

Также руководство "синих" вместе с Мудриком рассматривает его трансфер в Страсбур в рамках аренды на полгода или год, чтобы игрок смог восстановить игровую форму.

Напомним, что украинский вингер перешёл в Челси из Шахтёра зимой 2023 года, а осенью 2024 Михаил был отстранён от футбола из-за проваленного допинг-теста.

Тем временем чемпион мира, который выступает за клуб АПЛ, может продолжить карьеру в Интере.

