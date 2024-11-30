Мудрик может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик привлек внимание двух клубов АПЛ.

Как сообщает источник Footiecentral, в услугах Михаила заинтересованы Вест Хэм и Астон Вилла. Речь идет о переходе на полноценной основе.

Также и Марсель, который сейчас тренирует Роберто де Дзерби, готов побороться за Мудрика. «Синие» могут отпустить 22-летнего игрока за 30 млн евро.

В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей во всех турнирах, где он забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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