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Футбол

Мудрик может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

Украинцем интересуется конкурент Челси.
Вчера, 22:57
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик привлек внимание двух клубов АПЛ.

Как сообщает источник Footiecentral, в услугах Михаила заинтересованы Вест Хэм и Астон Вилла. Речь идет о переходе на полноценной основе.

Также и Марсель, который сейчас тренирует Роберто де Дзерби, готов побороться за Мудрика. «Синие» могут отпустить 22-летнего игрока за 30 млн евро.

В текущем сезоне на счету украинца 15 матчей во всех турнирах, где он забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Михайло Мудрик

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