Майкл Баффер оценил победу Джейка Пола над Тайсоном

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер поделился впечатлениями от поединка блогера Джейка Пола против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона.

По словам специалиста, он разочарован боем, несмотря на то, что в ринге был его друг.

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"Я рад, что никто не пострадал. Я всегда рад, когда в любом бою никто не получает урон, но особенно, когда дерется Майк. Мы знаем друг друга 40 лет, я люблю этого парня. Я просто надеюсь, что это ничего не отняло у бокса.

Мы хотим, чтобы фанаты бокса наслаждались боями, а не просто выставочными поединками. Я смотрел бой в повторе и перематывал его, потому что в каждом раунде было одно и то же", - сказал Баффер в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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