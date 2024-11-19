Шеннон Бриггс назвал причину поражения Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

Известный боксер отреагировал на слухи о возможном сливе легенды бокса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением по поводу победы Джейка Пола над Майком Тайсоном.

По словам эксперта, Железный Майк проиграл заслуженно, а бой не был подставным.

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"Нет, я не думаю, что все было подстроено. Я считаю, что Майку следовало выбрасывать больше ударов", - сказал Бриггс для Seconds Out.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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