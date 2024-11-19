iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Шеннон Бриггс назвал причину поражения Майка Тайсона в бою с Джейком Полом

Известный боксер отреагировал на слухи о возможном сливе легенды бокса.
Сегодня, 10:00
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс поделился мнением по поводу победы Джейка Пола над Майком Тайсоном.

По словам эксперта, Железный Майк проиграл заслуженно, а бой не был подставным.

Читай также: "Я создал этого монстра": Шеннон Бриггс взял на себя вину за поражение Тайсона от Пола

"Нет, я не думаю, что все было подстроено. Я считаю, что Майку следовало выбрасывать больше ударов", - сказал Бриггс для Seconds Out.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024 s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024
Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа13:30
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча молодежных сборных
Киберспорт13:05
s1mple з Falcons не змогли вийти на Shanghai Major 2024
Лига наций12:55
Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций
Лига наций12:45
Албания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Бокс12:31
Майкл Баффер оценил победу Джейка Пола над Тайсоном
Украина12:30
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" завершат групповой этап Лиги наций поединком с Албанией
Лига наций12:20
Албания - Украина: где смотреть матч Лиги наций
НБА12:10
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Бокс11:45
Названы гонорары Усика и Фьюри за реванш
Украина11:15
"Оборванное чучело": Алиев отреагировал на решение суда в деле тимощука
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK