"Я создал этого монстра": Шеннон Бриггс взял на себя вину за поражение Тайсона от Пола

Скандальный боксер работал с блогером на старте его карьеры.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс высказался о поединке Майка Тайсона и Джейка Пола.

По словам известного боксера, он виноват, что легенда бокса проиграл блогеру.

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"Я чувствую себя ответственным, поскольку мне кажется, что я создал этого монстра. Мы развили то, что вы сейчас видите, этот ютуберский бокс. Это безумие.

Мне бы хотелось увидеть, как Майк выбрасывает больше ударов. Мне интересно, почему он этого не делал. Ему следовало ошалеть, активно работать и навязать Полу бой", - приводит слова Бриггса Seconds Out.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Ранее Леннокс Льюис отреагировал на поражение Тайсона от Пола.

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