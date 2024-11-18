iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим получит существенно меньше денег на трансферы, чем было у тен Хага

От тренера требуют раскрыть потенциал текущего состава.
Сегодня, 18:05
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Манчестер Юнайтед не даст много денег Рубена Амориму, утверждает The Telegraph.

Клуб намерен покончить с "трансферной чехардой", а потому новый наставник не получит настолько же большой бюджет, как его предшественник.

Перед Аморим поставили задачу раскрыть потенциал текущего состава, дальнейшая перестройка состава может привести к еще зудшим последствиям.

В первую очередь от португальца ждут, что он сможет вывести на новый уровень Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта, на которых были затрачены существенные средства.

Зимой МЮ вряд ли будет активным на трансферном рынке, Амориму дадут возможность познакомиться с составом и наметить план на летнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что Погба намерен вернуться в европейский футбол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры по одному из игроков Спортинга Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры по одному из игроков Спортинга
Погба будет тренироваться с Манчестер Юнайтед Погба будет тренироваться с Манчестер Юнайтед
Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда Аморим: Я не хочу говорить, что нам нужно время, потому что мы молодая команда
"Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм "Я не мог сдаться": Защитник МЮ, пропустивший больше года, высказался о восстановлении от травм
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций20:09
"Очень крепко выступила на Евро": Ребров оценил уровень Албании
Европа20:03
"Мне конец, я больше никогда не увижу своих детей": ветеран сборной Бельгии объяснил, почему ушел из национальной команды
Европа19:27
Бавария потратит огромную сумму, чтобы сохранить в клубе главную звезду
Другие19:01
В результате удара по Сумам погиб мастер спорта
Украина18:30
Тимощук успешно обжаловал решение УАФ в Лозанне
Европа18:10
В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии
Европа18:05
Аморим получит существенно меньше денег на трансферы, чем было у тен Хага
Бокс17:40
"Я создал этого монстра": Шеннон Бриггс взял на себя вину за поражение Тайсона от Пола
Европа17:25
Погба намерен найти себе клуб среди топ-5 европейских лиг
Теннис17:10
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK