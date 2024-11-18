Аморим получит существенно меньше денег на трансферы, чем было у тен Хага

Манчестер Юнайтед не даст много денег Рубена Амориму, утверждает The Telegraph.

Клуб намерен покончить с "трансферной чехардой", а потому новый наставник не получит настолько же большой бюджет, как его предшественник.

Перед Аморим поставили задачу раскрыть потенциал текущего состава, дальнейшая перестройка состава может привести к еще зудшим последствиям.

В первую очередь от португальца ждут, что он сможет вывести на новый уровень Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта, на которых были затрачены существенные средства.

Зимой МЮ вряд ли будет активным на трансферном рынке, Амориму дадут возможность познакомиться с составом и наметить план на летнее трансферное окно.

Ранее также сообщалось, что Погба намерен вернуться в европейский футбол.

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