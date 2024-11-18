Погба намерен найти себе клуб среди топ-5 европейских лиг

Хавбек хочет снова выступать за сборную Франции.

Поль Погба намерен побороться за выступления на самом высоком уровне, пишет ESPN.

Напомним, Ювентус расторг контракт с хавбеком, и сейчас француз пребывает в статусе свободного агента.

Некоторые издания сообщали, что Погба тренируется с Манчестер Юнайтед, однако вскоре эти слухи были опровергнуты, Поль находится в Майами и ищет себе новый клуб.

Хавбек намерен вернуться в топовый европейский футбол, а потому контактирует с рядом клубов из топ-5 лиг.

Погба хочет снова играть за сборную Франции, а выступление в клубе, который принимает участие в еврокубках, как он считает, повысит эти шансы.

Напомним, что француз сможет вернуться на поле уже в марте, он все еще отбывает дисквалификацию за допинг.

Ранее также сообщалось, что Атлетико готовится к отставке главного тренера.

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