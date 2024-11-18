Атлетико начал готовиться к отставке Симеоне

Руководство клуба считает, что аргентинец исчерпал себя.

Мадридский Атлетико всерьез рассматривает вариант с отставкой Диего Симеоне, утверждает Relevo.

Прошлым летом было потрачено 185 млн евро на новичков, однако команда не показывает требуемый уровень. В Ла Лиге клуб все сильнее отстаёт от лидеров, а в Лиге чемпионов с трудом держится в зоне плей-офф.

Кроме того,ьпробонмой для клуба в такой ситуации становится огромная зарплата Симеоне, который получает около 46 млн евро в год суммарно.

Руководство клуба начинает склоняться к мнению, что аргентинский специалист исчерпал себя. Напомним, что Диего Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года.

Клуб уже сменил спортивного директора, ограничив влияние сторонников аргентинца, а теперь вовсю готовит шорт-лист возможных замен главному тренеру.

На текущем этапе клуб рассматривает множество специалистов, среди которых есть Хулен Лопетеги, Луис Энрике, Маурисио Почеттино и даже Юрген Клопп. А президент клуба хочет пригласить только Унаи Эмери.

Ранее также сообщалось, что Арсенал определился с кандидатурами нового спортивного директора.

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