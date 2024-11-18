Атлетико начал готовиться к отставке Симеоне
Мадридский Атлетико всерьез рассматривает вариант с отставкой Диего Симеоне, утверждает Relevo.
Прошлым летом было потрачено 185 млн евро на новичков, однако команда не показывает требуемый уровень. В Ла Лиге клуб все сильнее отстаёт от лидеров, а в Лиге чемпионов с трудом держится в зоне плей-офф.
Кроме того,ьпробонмой для клуба в такой ситуации становится огромная зарплата Симеоне, который получает около 46 млн евро в год суммарно.
Руководство клуба начинает склоняться к мнению, что аргентинский специалист исчерпал себя. Напомним, что Диего Симеоне возглавляет Атлетико с 2011 года.
Клуб уже сменил спортивного директора, ограничив влияние сторонников аргентинца, а теперь вовсю готовит шорт-лист возможных замен главному тренеру.
На текущем этапе клуб рассматривает множество специалистов, среди которых есть Хулен Лопетеги, Луис Энрике, Маурисио Почеттино и даже Юрген Клопп. А президент клуба хочет пригласить только Унаи Эмери.
Ранее также сообщалось, что Арсенал определился с кандидатурами нового спортивного директора.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!