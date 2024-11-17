Манчестер Юнайтед уже ведет переговоры по одному из игроков Спортинга

Трансфер Жеовани Кенды планировался еще до прихода Рубена Аморима.

Манчестер Юнайтед намерен в скором времени закрыть переговоры по трансферу Жеовани Кенды, утверждает A Bola.

Манкунианцы хотят договориться с 17-летним вингером Спортинга о трансфере уже сейчас, чтобы летом игрок присоединился к команде.

Клаусула Кенды составляет 100 млн евро, такая же, как и у Декереша, однако клуб рассчитывает договориться за меньшуюю сумму. Стартовое предложение - 40 млн евро.

Издание отмечает, что трансфер португальского вингера планировался еще до прихода Рубена Аморима и первые шаги были предприняты до его назначения.

В текущем сезоне Жеовани Кенда провел 11 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее также сообщалось, что Ювентусу интересен форвард Манчестер Юнайтед.

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