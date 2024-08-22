Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном

Арсенал снова попытается подписать Виктора Осмихена, пишет 90Min.

Издание увтерждает, что "канониры" изменили свое решение после того, как Наполи продемонстрировал некую гибкость в вопросе трансфера нигерийца.

Напомним, ранее лондонский клуб предпочел переключиться на другие цели, когда Наполи требовал 130 млн евро за Осимхена.

Однако ближе к концу трансферного окна неаполитанцы вынуждены скидывать цену.

Ожидается, что переговоры пройдут с директором Наполи Джованни Манной, который вернулся в Лондон для дальнейших переговоров о подписании контрактов с Ромелу Лукаку из Челси. ОДнако сделает ли Арсенал предложение пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что Цыганков вскоре получит более молодого конкурента.

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