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Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном

"Канониры" вскоре проведут переговоры со спортивным директором неаполитнцев.
Сегодня, 15:55
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Арсенал снова попытается подписать Виктора Осмихена, пишет 90Min.

Издание увтерждает, что "канониры" изменили свое решение после того, как Наполи продемонстрировал некую гибкость в вопросе трансфера нигерийца.

Напомним, ранее лондонский клуб предпочел переключиться на другие цели, когда Наполи требовал 130 млн евро за Осимхена.

Однако ближе к концу трансферного окна неаполитанцы вынуждены скидывать цену.

Ожидается, что переговоры пройдут с директором Наполи Джованни Манной, который вернулся в Лондон для дальнейших переговоров о подписании контрактов с Ромелу Лукаку из Челси. ОДнако сделает ли Арсенал предложение пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что Цыганков вскоре получит более молодого конкурента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Виктор Осимхен

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