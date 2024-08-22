iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову

Ясер Асприлья вскоре присоединится к новому клубу.
Сегодня, 14:50
Ясер Асприлья / Getty Images
Ясер Асприлья / Getty Images

Жирона выиграла гонку за колумбийского таланта Ясера Асприлью, пишет Фабрицио Романо.

20-летний правый вингер был целью целого ряда клубов, но именно Жирона сумела выиграть конкуренцию.

Игрок был куплен Уотфордом в 2022 году, в прошлом сезоне игрок провел 47 матчей, в которых отличился шестью голами и восемью ассистами.

Трансфермаркт оценивает игрока в 9 млн евро, однако сколько заплатит Жирона инсайдер не сообщил.

Уже в ближайшие дни Асприлья пройдет медосмотр и подпишет контракт с испанским клубом.

Ранее также Зальцбург подписал игрока Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

Статьи по теме

Цыганков может попрощаться с еще одним одноклубником Цыганков может попрощаться с еще одним одноклубником
Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса
Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера
Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова Борнмут Забарного в "голевой перестрелке" победил Жирону Цыганкова
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Новичок МЮ мог оказаться в другом европейском гранде
Бокс18:22
Тайсон признался, воспринимает ли всерьез Пола
Европа17:45
Экс-звезда Реала вернется в Ла Лигу свободным агентом
Лига Чемпионов17:44
"Не опускаем руки": Защитник Динамо - о противостоянии с Зальцбургом
Украина17:20
Кубок Украины: ЮКСА разгромила Кудровку, Металлист 1925 сыграет с Вересом
Европа17:03
В Милане категорично ответили относительно будущего Леау
Европа16:57
"В футболе такое бывает": Алонсо - о капитане Байера, который хотел перейти в Баварию
Формула 116:41
Марко: Лоусон точно будет в одном из болидов Ред Булл в 2025 году
Европа16:20
Реал украл у Барселоны из-под носа талантливого белоруса
Европа15:55
Арсенал вернулся в гонку за Осимхеном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK