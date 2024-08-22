Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову

Жирона выиграла гонку за колумбийского таланта Ясера Асприлью, пишет Фабрицио Романо.

20-летний правый вингер был целью целого ряда клубов, но именно Жирона сумела выиграть конкуренцию.

Игрок был куплен Уотфордом в 2022 году, в прошлом сезоне игрок провел 47 матчей, в которых отличился шестью голами и восемью ассистами.

Трансфермаркт оценивает игрока в 9 млн евро, однако сколько заплатит Жирона инсайдер не сообщил.

Уже в ближайшие дни Асприлья пройдет медосмотр и подпишет контракт с испанским клубом.

Ранее также Зальцбург подписал игрока Ливерпуля.

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