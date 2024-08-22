Зальцбург объявил о покупке игрока Ливерпуля
Австрийцы усилились перед ответной игрой с Динамо.
Зальцбург официально приобрел полузащитника Ливерпуля Бобби Кларка.
19-летний английский футболист подписал с новым клубом соглашение до 2029 года.
Fresh off the press 👕🔟 pic.twitter.com/0FpS0nthiR— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 22, 2024
О финансовых деталях соглашения клубами не сообщалось. По информации The Athletic, сумма трансфера составляет 10 миллионов фунтов.
Кларк находился в структуре Ливерпуля»с лета 2021 года. За это время он сыграл 14 матчей за первую команду и забил один гол.
Отметим, что Зальцбург обыграл Динамо в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 27 августа.
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