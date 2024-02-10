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Аутсайдер Серии А уволит легендарного экс-футболиста с поста главного тренера

Тренерская карьера у Филиппо Индзаги кажется не такой крутой, как карьера игрока.
Сегодня, 15:25
Филиппо Индзаги / Getty Images
Филиппо Индзаги / Getty Images

Итальянская Салернитана вскоре сменит главного тренера.

Как сообщает издание Sky Sports Italy, аутсайдер Серии А уже принял решение об отставке Филиппо Индзаги и скоро об этом объявит официально.

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Главными кандидатами на замену Индзаги называют Давиде Баллардини, возглавлявшего Кремонезе до осени прошлого года, а также Леонардо Семпличи, тренировавшего Специю в прошлом сезоне.

Отметим, что Салернитана идет на последнем месте чемпионата Италии. Вчера, 9 февраля, "морские коньки" проиграли Эмполи Виктора Коваленко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филиппо Индзаги Салернитана

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