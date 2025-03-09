Сын Буффона дебютировал во взрослом футболе за команду Индзаги

Потомок легендарного вратаря сыграл первый матч в профессионалах под крылом партнера отца.

17-летний Луи Томас Буффон впервые провел поединок на взрослом уровне. Воспитанник Пизы появился на 84-й минуте противостояния со Специей в итальянской Серии B.

В отведенное время сын Джанлуиджи Буффона не успел спасти коллектив Филиппо Индзаги от выездного поражения. Теперь идущая второй в турнирной таблице Пиза будет опережать Специю всего на 3 пункта. Прямые путевки в Серию A получат две лучшие команды сезона.

Буффон-младший присоединился к рядам "нерадзурри" в 2023 году. Недавно юниор получил вызов в сборную Чехии U-18. Мать футболиста – чешская модель Алена Шередова.

К слову, ранее Наполи дома одолел Фиорентину с голами Лукаку и Распадори.

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