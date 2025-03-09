iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед

Команда Антонио Конте продолжила чемпионскую гонку с миланским Интером.
Сегодня, 18:29
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

"Партенопейцы" после ряда упущенных моментов повели в счете в середине первого тайма. Кипер "фиалок" Де Хеа парировал низовой удар Мактоминея с линии штрафной, а Лукаку первым оказался на добивании.

Забитый мяч добавил Наполи уверенности. Еще до перерыва Лоботка встряхнул перекладину со входа в штрафную. Удвоили преимущество хозяева на 65-й минуте – Распадори в центре штрафной получил передачу Лукаку и точно пробил в дальний угол.

Фиорентина довольно быстро отыграла один мяч. Это Гудмундссон сыграл в стенку с Кином и отправил мяч в угол ворот. Впрочем, на большее флорентийцы не замахнулись. Однако и не позволили "партенопейцам" забить в третий раз.

Наполи впервые за шесть туров победил и продолжил преследование Интера наверху турнирной таблицы. Подопечные Антонио Конте набрали 60 очков. Фиорентина осталась на 7-й строчке (45 пунктов).

Статистика матча Наполи – Фиорентина 28-го тура чемпионата Италии

Наполи – Фиорентина – 2:1
Голы: Лукаку, 26, Распадори, 61 – Гудмундссон, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.88 - 1.14
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 19 - 7
Удары в створ: 11 – 2
Угловые: 4 - 4
Фолы: 10 - 5

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно – Политано (Оливера, 82), Гилмор, Лоботка, Мактоминей (Биллинг, 86), Спинаццола (Жезус, 90) – Лукаку, Распадори (Симеоне, 87)

Фиорентина: Де Хеа – Комуццо (Морено, 74), Мари, Раньери (Понграчич, 58) – Додо, Ндур, Катальди (Бельтран, 81), Фаджоли, Паризи (Госенс, 59) – Гудмундссон, Кин

Предупреждения: Буонджорно – Гудмундссон, Понграчич

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи фиорентина Серия А

Статьи по теме

Интер одержал волевую победу над Монцой Интер одержал волевую победу над Монцой
Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера
Малиновский вернулся после тяжелой травмы, а Дженоа сыграла вничью с Кальяри Малиновский вернулся после тяжелой травмы, а Дженоа сыграла вничью с Кальяри
Довбик попал в символическую сборную тура Серии А Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Европа19:39
Реал с Луниным в основе переиграл Райо Вальекано
Легкая атлетика19:21
Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Теннис19:18
Ястремская будет противостоять Швентек в третьем раунде Индиан-Уэллса
Европа19:10
Тер Штеген разводится с женой из-за измены
Биатлон19:05
Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Нове-Место, Украина финишировала за пределами топ-15
Киберспорт18:52
ESL Pro League Season 21: NaVi переиграли бразильскую команду
Европа18:37
Вратарь Бельгии завершил карьеру в сборной перед матчами против Украины
Европа18:29
Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед
Европа17:59
Тоттенхэм расписал яркую ничью с Борнмутом
Легкая атлетика17:57
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK