Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед

"Партенопейцы" после ряда упущенных моментов повели в счете в середине первого тайма. Кипер "фиалок" Де Хеа парировал низовой удар Мактоминея с линии штрафной, а Лукаку первым оказался на добивании.

Забитый мяч добавил Наполи уверенности. Еще до перерыва Лоботка встряхнул перекладину со входа в штрафную. Удвоили преимущество хозяева на 65-й минуте – Распадори в центре штрафной получил передачу Лукаку и точно пробил в дальний угол.

Фиорентина довольно быстро отыграла один мяч. Это Гудмундссон сыграл в стенку с Кином и отправил мяч в угол ворот. Впрочем, на большее флорентийцы не замахнулись. Однако и не позволили "партенопейцам" забить в третий раз.

Наполи впервые за шесть туров победил и продолжил преследование Интера наверху турнирной таблицы. Подопечные Антонио Конте набрали 60 очков. Фиорентина осталась на 7-й строчке (45 пунктов).

Статистика матча Наполи – Фиорентина 28-го тура чемпионата Италии

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Лукаку, 26, Распадори, 61 – Гудмундссон, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.88 - 1.14

Владение мячом: 49 % - 51 %

Удары: 19 - 7

Удары в створ: 11 – 2

Угловые: 4 - 4

Фолы: 10 - 5

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно – Политано (Оливера, 82), Гилмор, Лоботка, Мактоминей (Биллинг, 86), Спинаццола (Жезус, 90) – Лукаку, Распадори (Симеоне, 87)

Фиорентина: Де Хеа – Комуццо (Морено, 74), Мари, Раньери (Понграчич, 58) – Додо, Ндур, Катальди (Бельтран, 81), Фаджоли, Паризи (Госенс, 59) – Гудмундссон, Кин

Предупреждения: Буонджорно – Гудмундссон, Понграчич

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