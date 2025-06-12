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Индзаги дороже Гуцуляка: названо сумму "трансфера" легенды

Тренер перейдет в новый клуб.
Сегодня, 08:47       Автор: Василий Войтюк
Филиппо Индзаги / Getty Images
Филиппо Индзаги / Getty Images

Легендарный в прошлом форвард Милана и ряда других клубов Филиппо Индзаги станет новым тренером Палермо.

Наставник в прошлом сезоне работал в Пизе и сумел вывести команду в Серию А, но принял решение покинуть клуб перед стартом нового сезона. Индзаги должен перебраться в другой коллектив, который будет выступать в Серии B - Палермо.

Контракт с новым клубом Филиппо уже согласовал и должен подписать в ближайшее время. При этом, Палермо вынужден будет заплатить его бывшему клубу отступные в сумме 700 тысяч евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это довольно большая сумму. К примеру, Полесье перед стартом нынешнего сезона приобрел форварда сборной Украины Алексея Гуцуляка за 600 тысяч евро, а Динамо купило Максима Брагару из Черноморца за 300 тысяч.

Напомним, что неделю назад младший брат Филиппо - Симоне Индзаги - стал тренером саудовского Аль-Хиляля..

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