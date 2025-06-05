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Футбол

Аль-Хиляль официально представил Индзаги в качестве нового главного тренера

Симоне Индзаги подписал двухлетний контракт.
Сегодня, 00:58       Автор: Андрей Безуглый
Симоне Индзаги / alhilal.com
Симоне Индзаги / alhilal.com

Аль-Хиляль представил Симоне Индзаги в качестве нового главного тренера.

49-летний итальянский специалист подписал контракт на два сезона с зарплатой, предположительно, в 25 млн евро в год.

Напомним, что Индзаги покинул Интер после разгромного поражения в финале Лиги чемпионов.

С "нерадзурри" специалист работал с 2021 года, выиграв дважды скудетто, дважды Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды сыграв в финале Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что заменить Индзаги может легенда Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Симоне Индзаги Аль-Хиляль

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