Аль-Хиляль официально представил Индзаги в качестве нового главного тренера

Аль-Хиляль представил Симоне Индзаги в качестве нового главного тренера.

49-летний итальянский специалист подписал контракт на два сезона с зарплатой, предположительно, в 25 млн евро в год.

Напомним, что Индзаги покинул Интер после разгромного поражения в финале Лиги чемпионов.

С "нерадзурри" специалист работал с 2021 года, выиграв дважды скудетто, дважды Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии и дважды сыграв в финале Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что заменить Индзаги может легенда Арсенала.

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