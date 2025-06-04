Легенда Арсенала может возглавить Интер

Интер подготовил два запасных плана, если Сеск Фабрегас все же не переедет в Милан, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, клуб покинул Симоне Индзаги, а на его место "нерадзурри" решили взять Сеска Фабрегаса, однако Комо пытается удержать специалиста.

На случай, если переход испанца все же сорвется, Интер может обратиться к другой легенде Арсенала - Патрику Виейра.

Француз сейчас возглавляет Дженоа, но его отступные составляют всего 500 тысяч евро. Третьим вариантом для Интера является Кристиан Киву.

Ранее также сообщалось, что вскоре кандидатом может стать и Роберто Мартинес.

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