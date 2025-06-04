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Футбол

Матч между Португалией и Германией станет решающим для Мартинеса

Испанский специалист на грани увольнения.
Вчера, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Роберто Мартинес / Getty Images
Роберто Мартинес / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может быть уволен, пишет Mundo Deportivo.

По инфомации издания, судьба специалиста зависит от исхода матча со сборной Германии.

Если Португалия проиграет - Мартинес будет отправлен в отставку. Сейчас главными кандидатами на его замену считаются Жозе Моуринью и Жорже Жезуш.

Приоритетом является наставник Фенербахче, который уже давно хотел возглавить национальную команду, однако турецкий гранд не захочет просто так отпустить португальца.

Напомним, что онлайн трансляция матча Германия - Португалия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Мартинес

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