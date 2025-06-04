Матч между Португалией и Германией станет решающим для Мартинеса

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес может быть уволен, пишет Mundo Deportivo.

По инфомации издания, судьба специалиста зависит от исхода матча со сборной Германии.

Если Португалия проиграет - Мартинес будет отправлен в отставку. Сейчас главными кандидатами на его замену считаются Жозе Моуринью и Жорже Жезуш.

Приоритетом является наставник Фенербахче, который уже давно хотел возглавить национальную команду, однако турецкий гранд не захочет просто так отпустить португальца.

Напомним, что онлайн трансляция матча Германия - Португалия доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!