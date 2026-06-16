Сборная Португалии лишится главного тренера

Роберто Мартинес не стал продлевать контракт.

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинет свой пост, пишет talkSPORT.

52-летний специалист решил не продлевать контракт с командой, который истекает уже в июле.

Мартинес твердо намерен покинуть сборную Португалии, вне зависимости от результатов команды на ЧМ-2026.

Напомним, что испанец возглавляет Португалию с 2023 года. Команда провела под его началом 40 матчей, выиграв 30 из них.

При этом тренер не планирует покидать национальные команды, хотя сейчас в приоритете для Мартинеса клубная работа.

Ранее также сообщалось, что сборная Туниса определилась с главным тренером.

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