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Футбол

Тренер сборной Португалии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Роберто Мартинес ведет переговоры с клубом Криштиану Роналду.
Сегодня, 14:15       Автор: Игорь Мищук
Роберто Мартинес / Getty Images
Роберто Мартинес / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после чемпионата мира-2026 может отправиться в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что 52-летний специалист не будет продлевать контракт и покинет пост наставника португальской национальной команды после мирового первенства, а новым местом его работы может стать Ан-Наср, сообщает журналист Фабрис Хоукинс.

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По информации источника, руководство саудовского клуба, за который выступает звезда сборной Португалии Криштиану Роналду, начало переговоры с испанским тренером еще перед стартом чемпионата мира.

Сборную Португалии Мартинес возглавляет с января 2023 года и выиграл с командой Лигу наций-2025.

Во главе Ан-Насра испанский специалист должен будет сменить Жорже Жезуша, который решил покинуть пост тренера саудовской команды, несмотря на завоевание чемпионства в прошлом сезоне.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Португалии стартовала с ничьи в матче с ДР Конго.

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