Португалия - ДР Конго 1:1: обзор матча и результат игры 17.06.2026

В среду, 17 июня, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2026 состоялся матч между сборными Португалии и ДР Конго.

Европейская команда не смогла одолеть своего африканского соперника, завершив поединок ничьей 1:1.

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Подопечные Роберто Мартинеса сумели быстро повести в матче, однако этот результативный удар, как оказалось в итоге, так и остался для португальцев единственным в створ ворот соперника. Европейская сборная открыла счет уже на шестой минуте, когда Педру Нету подал в штрафную с левого фланга, а Жоау Невеш из района одиннадцатиметровой отметки отправил головой мяч в сетку.

Несмотря на преимущество, развить свой успех Португалии не удалось, а конголезцы своим шансом перед самым перерывом воспользоваться сумели. В компенсированное к первому тайму время Артур Масуаку навесил с правого фланга, а Йоан Висса, оказавшись без опеки, точно пробил головой под перекладину.

В начале второй половины встречи португальцы пошли вперед, а Жоау Канселу даже удалось отправить мяч в сетку ударом через себя, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Африканцы ответили, но удар Седрика Бакамбу приняла на себя стойка. В целом сборная Португалии контролировала мяч, однако до логичного завершения свои попытки довести не смогла, а команды завершили второй тайм без единого попадания в створ ворот на двоих.

Как итог, соперник поделили очки, а для конголезцев этот набранный балл стал первым в истории на чемпионатах мира.

В другом матче группы K сыграют сборные Узбекистана и Колумбии.

Статистика матча Португалия - ДР Конго 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Португалия - ДР Конго 1:1

Голы: Невеш, 6 - Висса, 45+5

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 0.82

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 1 - 2

Угловые: 5 - 4

Фолы: 9 - 10

Португалия: Кошта - Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72) - Невеш, Витинья (Рамуш, 83) - Б. Силва (Консейсау, 46), Б. Фернандеш, Нету (Леау, 71) - Роналду.

ДР Конго: Мпаси - Ван-Биссака (Калулу, 85), Мбема, Туанзебе, Капюади, Масуаку - Мутуссами, Мукау (Садики, 57), Каембе - Бакамбу (Банза, 85), Висса.

Предупреждения: Б. Силва, Семеду, Араужу - Мбемба.

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