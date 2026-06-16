ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs ДР Конго, Англия vs Хорватия, Гана vs Панама

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 17 на 18 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Последние страны-участницы наконец дождались своего старта на Мундиале.

Среди матчей, которые закроют 1-й тур группового этапа, — одна из самых громких вывесок этого тура и дебют последнего новичка турнира.

17.06 | 20:00 | Португалия — ДР Конго

Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США

На сборную Португалии возлагают большие надежды на этом турнире. Команда Роберто Мартинеса является одним из фаворитов и имеет отличные шансы впервые в истории триумфовать на Мундиале.

В составе португальцев — трио двукратных победителей Лиги чемпионов в лице Нуну Мендеша, Жоау Невеша и Витиньи, лучший игрок АПЛ прошлого сезона Бруну Фернандеш, надёжный центр обороны с Рубеном Диашем и Гонсалу Инасиу и, конечно же, Криштиану Роналду.

Фигура CR7 является самой противоречивой в нынешней заявке, как бы странно это ни звучало. С одной стороны, именно Роналду будет наиболее мотивирован в своей, вероятно, последней попытке выиграть Чемпионат мира. С другой — многие эксперты отмечают, что эта мотивация делает Португалию слишком зависимой от него и тянет команду «на дно».

Только время покажет, чем закончится эта история, однако товарищеские матчи перед турниром продемонстрировали, что зависимость от Роналду, если она и существует, не мешает побеждать — "лузитанцы" обыграли Чили и Нигерию.

Кстати, ДР Конго также играла с Чили перед Мундиалем, однако, в отличие от своего будущего соперника, уступила латиноамериканцам. Также команда сыграла вничью с Данией.

Африканская сборная является аутсайдером в этом поединке, однако не безнадёжным. В составе команды есть известные любителям футбола исполнители, такие как Йоан Висса, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба и Аарон Ван-Биссака. Кроме того, основным голкипером сборной на этом турнире будет Лионель Мпаси.

Интересный факт: в последний раз ДР Конго выступала на чемпионате мира как республика Заир в 1974 году.

На сайте betking на победу Португалии можно поставить с коэффициентом 1.28, тогда как потенциальный успех ДР Конго оценивается коэффициентом 12.00. Коэффициент на ничью составляет 5.75.

17.06 | 23:00 | Англия — Хорватия

AT&T Stadium, Арлингтон, США

Зрители уже увидели на групповом этапе такие громкие матчи, как Бразилия — Марокко и Нидерланды — Япония, и вот ещё одна топовая вывеска — поединок между сборными Англии и Хорватии.

Томас Тухель начал удивлять футбольное сообщество ещё до турнира — наличием и отсутствием некоторых исполнителей в заявке на Чемпионат мира.

В составе сборной Англии не нашлось места для Коула Палмера, Фила Фодена и Гарри Магуайра. В то же время на Мундиаль отправились Дэн Бёрн, Джордан Хендерсон и Айвен Тоуни.

Немецкий специалист объяснил своё решение тем, что выбирал игроков не по имени, а по их текущей форме.

В итоге поводов для критики во время товарищеских матчей не прибавилось, ведь «три льва» обыграли Новую Зеландию и Коста-Рику.

Хорватию мало кто воспринимает как одного из фаворитов Мундиаля, и, возможно, напрасно. Балканская команда играла в финале и матче за третье место на двух последних чемпионатах мира подряд. Да, с тех пор постарели такие игроки, как Иван Перишич и Лука Модрич, однако появилась и "свежая кровь" — Лука Вушкович и Мартин Батурина. Более важную роль теперь играет Йосип Станишич, который в Катаре провёл лишь один матч.

Самое главное — в Хорватии уже много лет не меняется главный тренер. Златко Далич возглавлял команду на обоих турнирах, которые принесли ей лучшие результаты в современной истории, и будет руководить сборной и сейчас.

В товарищеских матчах "шашечные" обыграли Словению и уступили Бельгии.

Интересный факт: на пути к своему первому в истории финалу чемпионата мира в 2018 году Хорватия в полуфинале обыграла именно Англию.

Эксперты betking считают фаворитом Англию, победа которой оценивается коэффициентом 1.78. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.80, а победа Хорватии оценивается коэффициентом 4.75.

18.06 | 02:00 | Гана — Панама

BMO Field, Торонто, Канада

Гану можно считать фаворитом этого матча, однако такое утверждение будет достаточно смелым с учётом последних результатов африканской команды.

Во-первых, сборная пропустила последний Кубок африканских наций, который проходил зимой этого года. Во-вторых, свою последнюю победу в официальных и товарищеских матчах подопечные Карлуша Кейруша одержали ещё 12 октября прошлого года, после чего не смогли выиграть в шести встречах подряд.

Новостной фон вокруг команды также не самый лучший, поскольку в первом матче она сыграет без Томаса Партея, которому запретили въезд в Канаду из-за действующих обвинений в изнасиловании.

В таких условиях надёжность в центре поля должен обеспечить молодой талант «Норшелланна» Калеб Йиренкьи.

В атаке, конечно же, многого ждут от Антуана Семеньо, а помогать ему будут Калеб Сулемана, Джордан Айю и хорошо известный украинским болельщикам Принс Квабена Аду.

Интересный факт: Карлуш Кейруш будет работать главным тренером на пятом чемпионате мира подряд.

В линии betkingна победу Ганы можно поставить с коэффициентом 2.25, тогда как вероятность успеха Панамы оценивается коэффициентом 3.40. Такой же коэффициент предлагается и на ничью.

18.06 | 05:00 | Узбекистан — Колумбия

Эстадио Банорте, Мехико, Мексика

Сборная Узбекистана последней дождалась своего дебюта на Мундиале. Именно её матч против Колумбии закроет программу первого тура группового этапа.

Главная звезда Узбекистана, несмотря на наличие в составе Абдукодира Хусанова из «Манчестер Сити», находится не среди футболистов, а на тренерском мостике — азиатскую команду возглавляет обладатель Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро.

Каннаваро не выводил команду на турнир. Узбекистан квалифицировался на чемпионат мира под руководством Тимура Кападзе, однако местная федерация решила отправиться на Мундиаль с более известным специалистом. В итоге Кападзе покинул свой пост, а его место занял итальянский тренер.

Сравнение Каннаваро и Кападзе пока выглядит достаточно показательным: оба специалиста провели по восемь матчей во главе сборной Узбекистана. У Кападзе показатель набранных очков составлял 2.25 за матч, у Каннаваро сейчас — 1.88.

Белые волки перед ЧМ-2026 сыграли с Канадой и Нидерландами. Оба матча завершились поражениями.

Колумбия проводила спарринги с более слабыми на бумаге соперниками. Команда Нестора Лоренсо обыграла Коста-Рику и Иорданию.

Главный сюжет вокруг Колумбии заключается в том, сумеет ли вновь проявить себя Хамес Родригес именно на турнире сборных. Однако и без него в команде есть Луис Диас и... Луис Суарес. Полный тёзка легенды уругвайского футбола также выступает на позиции центрального нападающего и на клубном уровне защищает цвета Спортинга.

Также украинским болельщикам хорошо знаком Даниэль Муньос, который в составе Кристал Пэлас выбил Шахтёр из Лиги конференций на стадии полуфинала.

Интересный факт: Узбекистан — первая страна Центральной Азии, которая сыграет на чемпионате мира.

По версии betking, Колумбия является фаворитом этого матча. Коэффициент на её победу составляет 1.40, тогда как победа Узбекистана оценивается коэффициентом 9.00. Ничья предлагается с коэффициентом 4.75.

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