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Тренер Португалии ответил на вопрос о будущем в сборной Роналду и Пепе

Наставник национальной команды высказался о перспективах звездных ветеранов.
Сегодня, 18:59
Пепе и Криштиану Роналду / Getty Images
Пепе и Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии после вылета с Евро-2024 от Франции (0:0, 3:5 пен.) прокомментировал будущее в команде 39-летнего нападающего Криштиану Роналду и 41-летнего защитника Пепе.

Наставник национальной команды заявил, что пока никаких индивидуальных решений не принималось.

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"Пепе - это пример для португальского футбола. То, что он сделал в этом матче и на турнире, остается для новых поколений.

Провели ли Пепе и Роналду последний матч за сборную? Не знаю. Все еще достаточно свежо. Мы все еще переживаем из-за поражения. На данный момент никаких индивидуальных решений нет", - приводит слова Мартинеса ВВС.

Напомним, также Роберто Мартинес оценил вылет Португалии с Евро-2024.

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