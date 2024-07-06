Роберто Мартинес оценил вылет Португалии с Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Франции на чемпионате Европы-2024.

По словам специалиста, команда заслуживаа пройти в полуфинал турнира.

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"Мы играли хорошо и создали много возможностей. Я горжусь игроками: они великолепно проявили характер. Мы больше владели мячом и демонстрировали индивидуальное мастерство. Мы заслуживали победу, и это грустный момент. Но за самих себя игроки должны быть чрезвычайно горды.

Индивидуальные таланты этой команды очевидны для всех. Они проявили настоящее единство и умели терпеть в стремлении к победе. Мы проиграли, но проиграли с чувством собственного достоинства, всегда отдаваясь каждой минуте на поле, в истинно португальском стиле. Мы не остановимся на этом. Положим все силы на будущее", - отметил Мартинес.

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча.

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