Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024

Португалец впервые в карьере на забил на крупном турнире.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Португалии (0:0, 5:3 пенальти).

39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступление на чемпионате Европы, которое стало последним в его карьере.

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Роналду впервые в карьере не сумел забить на крупном турнире в составе сборной. До этого он отличался всегда:

Евро-2004

ЧМ-2006

Евро-2008

ЧМ-2010

Евро-2012

ЧМ-2014

Евро-2016

ЧМ-2018

Евро-2020

ЧМ-2022

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча.

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