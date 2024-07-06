Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024
Португалец впервые в карьере на забил на крупном турнире.
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Португалии (0:0, 5:3 пенальти).
39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступление на чемпионате Европы, которое стало последним в его карьере.
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Роналду впервые в карьере не сумел забить на крупном турнире в составе сборной. До этого он отличался всегда:
- Евро-2004
- ЧМ-2006
- Евро-2008
- ЧМ-2010
- Евро-2012
- ЧМ-2014
- Евро-2016
- ЧМ-2018
- Евро-2020
- ЧМ-2022
Напомним, на ISPORT доступен обзор матча.
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