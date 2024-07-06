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Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024

Португалец впервые в карьере на забил на крупном турнире.
Сегодня, 08:16
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Португалии (0:0, 5:3 пенальти). 

39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду завершил выступление на чемпионате Европы, которое стало последним в его карьере.

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Роналду впервые в карьере не сумел забить на крупном турнире в составе сборной. До этого он отличался всегда:

  • Евро-2004
  • ЧМ-2006
  • Евро-2008
  • ЧМ-2010
  • Евро-2012
  • ЧМ-2014
  • Евро-2016
  • ЧМ-2018
  • Евро-2020
  • ЧМ-2022

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча.

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