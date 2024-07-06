Дешам назвал причину, почему заменил Мбаппе в матче против Португалии

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Португалии (0:0, 5:3 пенальти).

Главный тренер французской команды Дидье Дешам заменил Килиана Мбаппе в перерыве между овертаймы.

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По словам наставника, его подопечный устал, так что он принял решение освежить команду.

"Он явно устал – это непросто. Я видел, как тяжело ему было в первом дополнительном тайме. Не было смысла оставлять его в игре, даже учитывая то, что он штатный пенальтист.

Килиан всегда честен со мной и с командой. Мне показалось нормальным добавить свежести в игру".

Напомним, на ISPORT доступен обзор матча.

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