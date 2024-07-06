Португалия - Франция 0:0 (3:5 пен.) обзор четвертьфинала Евро-2024
В рамках 1/4 чемпионата Европы-2024 встречались сборные Португалии и Франции.
Команды в основное время, как и в дополнительное, не смогли открыть счет.
Победитель противостояния определился в серии пенальти. Из девяти игроков, которые пробили, свой пенальти не забил лишь футболист сборной Португалии Жоау Феликс.
Франция в полуфинале сыграет против сборной Испании, которая выбила Германию.
Обзор матча Португалия - Франция на Евро-2024:
Португалия - Франция 0:0 (по пен. 3:5)
Португалия: Кошта - Канселу (Семеду, 74), Пепе, Диаш, Мендеш - Витинья (Нунеш, 119), Пальинья (Р. Невеш, 90+2), Фернандеш (Консейсау, 74) - Силва, Роналду, Леау (Феликс, 106).
Франция: Меньян - Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес - Чуамени, Канте, Камавинга (Фофана, 91) - Гризманн (Дембеле, 67) - Коло Муани (Тюрам, 86), Мбаппе (Барколя, 106).
Предупреждения: Пальинья - Салиба.
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