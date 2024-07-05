Испания - Германия 2:1 обзор и результат матча Евро-2024 05.07.2024
В пятницу, 5 июля, в рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Испании встречалась с Германией.
Единственный гол в данной игры был забит в середине второго тайма благодаря связке Ламин Ямаль - Дани Ольмо. Хавбек РБ Лейпцига точно пробил в нижний угол после паса в центр штрафной площади.
В оставшееся время игры хозяева турнира пытались сократить отставание, выходя в резкие контратаки, однако на финальной стадии им или не везло, или же испанцы самоотверженно "стелились" под мяч.
Все же, по итогам 90 минут, матч свелся к ничьей. Флориан Виртц своим точным ударом от штанги все же возобновил паритет.
В экстра-тайме испанцы взяли свое и все же дожали своего оппонента на 119-й минуты, вырвав путевку в полуфинал.
Статистика матча Испания - Германия матча Евро-2024
Испания - Германия 2:1
Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 - Виртц, 89
Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.90
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 17 - 22
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 1 - 5
Фолы: 15 - 22
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 46), Кукурелья, Мерино, Ойарсабаль, Фабиан Руис, Родри, Педри (Ольмо, 8), Уильямс, Ямаль (Ферран Торрес, 63), Мората.
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Раум (Миттельштедт, 57), Мюллер, Кроос, Гюндоган (Фюллькруг, 57), Джан (Андрих, 46), Киммих, Хавертц, Сане (Виртц, 46), Мусиала.
Предупреждения: Рюдигер (13), Раум (28), Ле Норман (29), Андрих (56), Кроос (67), Миттельштедт (73), Ферран Торрес (74).
Удаление: Карвахаль (120+4)
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