Роналду почти "побил" антирекорд "больших турниров сборных", который принадлежит Месси

Криштиану бил-бил по воротам соперников, но не забил.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду почти установил антирекорд "больших турниров сборных".

Как сообщает OptaJoe, Роналду 23 раза пробил по воротам в течение Евро-2024, не забив ни одного гола. Это второй результат в истории.

Принадлежит антирекорд Лионелю Месси, который 29 раз пробил по воротам соперников на Чемпионате мира 2010, не забив при этом ни одного гола.

Напомним, ранее сообщалось, что возлюбленная Роналду в эффектном платье поддерживала его во время матча с Франциейk_article_id="9810737"]]возлюбленная Роналду в эффектном платье поддерживала его во время матча с Францией[[/link_local]].

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