Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции

Джорджина появилась на публике в ярком образе.

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 Португали в серии пенальти проиграла Франции (0:0, 3:5).

На поединке присутствовала возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

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Девушка поддерживала португальскую команду в ярком платье.

"Какие прекрасные эмоции мы пережили за этот чемпионат. Спасибо, что всегда Португалия!", - написала Джорджина.

В полуфинале сборная Франции сыграет против Испании, которая выбила Германию.

Напомним, Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024.

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