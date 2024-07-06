Возлюбленная Роналду в эффектном платье поддержала Криштиану в матче против Франции
Джорджина появилась на публике в ярком образе.
В рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024 Португали в серии пенальти проиграла Франции (0:0, 3:5).
На поединке присутствовала возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
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Девушка поддерживала португальскую команду в ярком платье.
"Какие прекрасные эмоции мы пережили за этот чемпионат. Спасибо, что всегда Португалия!", - написала Джорджина.
В полуфинале сборная Франции сыграет против Испании, которая выбила Германию.
Напомним, Роналду установил антирекорд на чемпионате Европы-2024.
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