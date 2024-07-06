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Опять не россиянка? Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду

Украинец показал личную фотографию, как наблюдал за Евро-2024.
Сегодня, 09:45
Михаил Мудрик / instagram.com/mmudryk10
Михаил Мудрик / instagram.com/mmudryk10

Сборная Франции прошла национальную команду в рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024.

Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик наблюдал за матчем по телевизору.

Вместе с ним смотрела игру девушка. Вероятнее всего, это российская модель Виолетта Грачевой, с которой Мудрику приписывают роман.

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Маникюр девушки на фотографии с Мудриком очень схожа на тот, который недавно сделала Грачева.

Отметим, что Михаил вскоре удалил публикацию из Instagram.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара удивила интимной фотосессией.

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Опять не россиянка? Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду
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