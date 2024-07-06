Опять не россиянка? Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду
Украинец показал личную фотографию, как наблюдал за Евро-2024.
Сборная Франции прошла национальную команду в рамках четвертьфинала чемпионата Европы-2024.
Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик наблюдал за матчем по телевизору.
Вместе с ним смотрела игру девушка. Вероятнее всего, это российская модель Виолетта Грачевой, с которой Мудрику приписывают роман.
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Маникюр девушки на фотографии с Мудриком очень схожа на тот, который недавно сделала Грачева.
Отметим, что Михаил вскоре удалил публикацию из Instagram.
Ранее сообщалось, что Ванда Нара удивила интимной фотосессией.
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