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"Поясни за цветы": Мудрик дерзко ответил болельщику по поводу российской модели

Украинец заочно подтвердил роман с девушкой и свой подарок на ее день рождения?
Сегодня, 09:12
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Сборная Украины обыграла Словакию на чемпионате Европы. Вингер украинской команды Михаил Мудрик опубликовал пост в Instagram после победы.

"Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца, команда".

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В комментариях у украинца попросили пояснить за цветы, которые футболист, возможно, отправил своей девушке в ее день рождения. Мудрику приписывают роман с российской моделью Виолеттой Грачевой.

"Конечно молодец, хорошо отыграл матч, но за цветы российским шльо***м поясни".

Мудрик ответил болельщику, тем самым, впервые подтвердил свою связь с девушкой.

"Зайдешь ко мне отдельно, я тебе поясню".

Ранее Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии.

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