"Поясни за цветы": Мудрик дерзко ответил болельщику по поводу российской модели
Сборная Украины обыграла Словакию на чемпионате Европы. Вингер украинской команды Михаил Мудрик опубликовал пост в Instagram после победы.
"Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца, команда".
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В комментариях у украинца попросили пояснить за цветы, которые футболист, возможно, отправил своей девушке в ее день рождения. Мудрику приписывают роман с российской моделью Виолеттой Грачевой.
"Конечно молодец, хорошо отыграл матч, но за цветы российским шльо***м поясни".
Мудрик ответил болельщику, тем самым, впервые подтвердил свою связь с девушкой.
"Зайдешь ко мне отдельно, я тебе поясню".
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