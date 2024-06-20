В пиджаке на голое тело: Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии

Жена форварда Галатасарая Мауро Икарди опубликовала новый контент на платном сайте с "горячими" фотографиями.

Ванда Нара показала себе в новом образе, надев на голое тело черный пиджак, который прикрыл ее грудь, а на голове - брендовая шапка.

Divasplay

Divasplay

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Divasplay

Divasplay

Напомним, аргентинская модель стала амбассадором сайта для взрослых, куда бывшие порно актрисы публикуют свои интимные фото за деньги.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара в обнаженном виде представила свой новый клип.

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