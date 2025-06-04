Германия - Португалия: онлайн-трансляция полуфинала Лиги наций 04.06.2025

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция международного матча.

В среду, 4 июня, сборные Германии и Португалии сыграют в полуфинале Лиги наций-2024/25.

Поединок пройдет в Мюнхене на Альянц-Арене. Начало в 22:00 по Киеву.

Матч Лиги наций обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Португалия

Трансляция матча Германия - Португалия будет доступна в этой новости 4 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

В четвертьфинале соревнования Германия по сумме двух встреч прошла Италию (5:4), а Португалия оказалась сильнее Дании (6:3).

Во втором полуфинале сыграют между собой сборные Испании и Франции.

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