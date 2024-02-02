Легенда Баварии перейдет в аустайдер Серии А

Немецкий защитник Жером Боатенг несмотря на свой после полугода пребывания без клуба таки нашел себе новое пристанище.

Как сообщает Фабрицио Романо, 35-летний футболист станет футболистом итальянской Салернитаны. Переход состоится на правах аренды.

Жером подпишет контракт на полгода и заработает всего 400 тысяч евро.

Отметим, что Салернитану, идущую на последнем месте чемпионата Италии возглавляет бывший форвард Милана и сборной Италии Филиппо Индзаги.

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