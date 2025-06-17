iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Индзаги вернулся в Серию Б

Специалист подписал контракт с Палермо.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Филиппо Индзаги / Getty Images
Филиппо Индзаги / Getty Images

Филиппо Индзаги стал главнім тренером Палермо.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. По официальной информации, 51-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Индзаги вывел в Серию А Пизу, однако после этого разорвал с клубом контракт.

Палермо в прошлом сезоне финишировал лишь восьмым. Как пишут итальянские издания, контракт Индзаги подразумевает автоматическое продление, если клуб выйдет в высший дивизион.

Ранее также нового главного тренера представила и Александрия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: палермо Филиппо Индзаги

Статьи по теме

Индзаги-старший вслед за братом покинул Серию A Индзаги-старший вслед за братом покинул Серию A
Индзаги дороже Гуцуляка: названо сумму "трансфера" легенды Индзаги дороже Гуцуляка: названо сумму "трансфера" легенды
Сын Буффона дебютировал во взрослом футболе за команду Индзаги Сын Буффона дебютировал во взрослом футболе за команду Индзаги
Абсолютный аутсайдер Серии А отправил в отставку Филиппо Индзаги Абсолютный аутсайдер Серии А отправил в отставку Филиппо Индзаги

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Владельцы топ-клуба АПЛ хотят приобрести клуб Ла Лиги
Киберспорт17:50
NaVi анонсировали возвращение в крупнейшую киберспортивную дисциплину мира
Теннис17:21
Украинская теннисистка снялась с Уимблдона
Европа17:15
Индзаги вернулся в Серию Б
Формула 116:53
Гран-при Канады подписал новый контракт с Формулой-1
Лига Европы16:20
Шахтер узнал первого соперника в Лиге Европы
Украина15:55
Александрия представила нового главного тренера
Европа15:25
Манчестер Юнайтед продлил контракт с ветераном
Европа14:57
Барселона согласовала контракт с игроком сборной Испании
Бокс14:50
"Член Зала славы на первом голосовании": Теофимо Лопес высказался про Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK