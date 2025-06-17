Индзаги вернулся в Серию Б

Филиппо Индзаги стал главнім тренером Палермо.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба. По официальной информации, 51-летний специалист подписал долгосрочный контракт.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Индзаги вывел в Серию А Пизу, однако после этого разорвал с клубом контракт.

Палермо в прошлом сезоне финишировал лишь восьмым. Как пишут итальянские издания, контракт Индзаги подразумевает автоматическое продление, если клуб выйдет в высший дивизион.

Ранее также нового главного тренера представила и Александрия.

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