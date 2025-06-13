Индзаги-старший вслед за братом покинул Серию A

Итальянская Пиза будет искать нового алленаторе. Филиппо Индзаги ушел с должности наставника команды, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист вернул "башни" в Серию A после более чем 30-летней паузы. Впрочем, решил не оставаться в должности в элите. Имя Индзаги-старшего связывают с амбициозным коллективом Серии B Палермо.

В прошлом сезоне "розанеро" финишировали на 8-й строчке. Однако, уже в первом раунде плей-офф за повышение в классе вылетели от Юве Стабии (0:1). Палермо не выступал в Серии A после кампании 2016/17.

Тем временем туринский Ювентус продлил контракт главного тренера Игора Тудора.

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