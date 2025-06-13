Ювентус продлил контракт с "временным" тренером

Итальянский гранд доказал, что нет ничего постояннее временного.

Игор Тудор останется главным тренером туринского Ювентуса. "Старая синьора" продлила контракт с балканцем, сообщает официальный сайт клуба.

Теперь договор с хорватским специалистом рассчитан до лета 2027 года. Стороны предусмотрели в соглашении пункт пролонгации сотрудничества еще на сезон. С новым контрактом за спиной Тудор повезет Юве на Клубный чемпионат мира.

Бывший защитник возглавил "Старую синьору" в марте вместо Тьяго Мотты. Он должен был тренировать туринцев до конца сезона. Однако, финиш команды в зоне Лиги чемпионов обеспечил хорвата постоянным контрактом.

Тем временем мадридский Атлетико отказался от покупки звезды итальянского Милана.

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