"Мы возвращаемся сильнее": бывший игрок Манчестер Юнайтед готовится к камбеку в футбол

Если манкунианцы захотят усилить одну из не самых надежных позиций, у них может появиться интересная опция.

Прошлым летом карьера Давида Де Хеа, как оказалась, была поставлена на длительную паузу.

Покинув Манчестер Юнайтед, в котором он провел 12 лет своей профессиональной карьеры, испанский голкипер до сих пор остается свободным агентом.

Теперь же кажется, что он готовится к возвращению в футбол. В последнее время Де Хеа часто публикует в социальных сетях видео своих тренировок. Так произошло и сейчас.

Давид показал нарезку с упражнениями, которую он подписал: "Мы помним. Мы перестраиваемся. Мы возвращаемся сильнее".

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Напомним, что недавно Давиду Де Хеа была предложена возможность нового заработка в виде создания аккаунта на OnlyFans.

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