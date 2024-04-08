Несколько миллионов в месяц: экс-игрок Манчестер Юнайтед получил предложение создать аккаунт на OnlyFans

Учитывая, как долго он находится без клуба, Давид Де Хеа мог бы рассмотреть такой способ заработка.

Практически год прошел с того момента, как Манчестер Юнайтед и Давид Де Хеа пошли разными дорогами.

Несмотря на свой статус 33-летний испанец так и не нашел себе новую команду, наслаждаясь семейной жизнью с женой и дочкой.

Однако испанское издание La Razon решило предложить вратарю способ, каким образом он мог бы зарабатывать "более двух миллионов евро в месяц".

Издание предположило, что Де Хеа мог бы создать аккаунт на OnlyFans, где он продавал бы свои откровенные фотографии.

Давид, конечно же, не мог пройти мимо такого предложения. Он отреагировал на него, опубликовав в Instagram скриншот статьи, оставив подпись: "Я трачу свое время".

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Напомним, что Давид Де Хеа провел в Манчестер Юнайтед 12 лет. За это время он принял участие в 545 матчах, в которых пропустил 590 голов и 190 раз отстоял на "ноль".

Вместе с "красными дьяволами" он по разу становился чемпионом АПЛ, победителем Лиги Европы и Кубка Англии, дважды выигрывал Кубок лиги, и трижды - Суперкубок Англии.

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